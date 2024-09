Il paradiso delle signore, anticipazioni 20 settembre 2024: Matteo teme le intenzioni di Marcello

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 20 settembre 2024

Adelaide (Vanessa Gravina) chiede a Odile (Arianna Amadei) di seguirla al Circolo per poterla presentare formalmente come sua figlia. Marcello (Pietro Masotti) è interessato a entrare nel campo dell’Alta Moda e desidera lanciare una linea firmata Paradiso, ma Roberto (Filippo Scarafia) rimane dubbioso e Matteo (Danilo D’Agostino) vede grandi pericoli nell’impresa.

Armando (Pietro Genuardi) osserva un comportamento in Enrico (Thomas Santu) che lo mette in allerta, mentre quest'ultimo fa qualcosa di sorprendente nei confronti di Marta (Gloria Radulescu). Infine, Odile rivela ad Adelaide il suo disagio nel pensarla come sua madre.