Il paradiso delle signore anticipazioni: Odile cerca lavoro! Ma Adelaide…

L’arrivo di Odile (Arianna Amadei) non è certo passato inosservato al Paradiso delle signore e, adesso che è a Milano, la ragazza ha tutta l’intenzione di mantenere una propria identità e indipendenza. Ma siamo sicuri che la madre riuscirà a stare al suo posto senza interferire nelle decisioni della figlia? Naturalmente no!

Nelle prossime puntate del Paradiso, vedremo la giovane Sant’Erasmo alle prese con la ricerca di un lavoro. Odile sarà determinata infatti a trovarsi un impiego per rimarcare il suo desiderio di libertà e autonomia, ma non vorrà l’aiuto di Adelaide (Vanessa Gravina), che invece sceglierà di fare una mossa sbagliata.

Dopo un breve colloquio al Paradiso, infatti, Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) confesserà a Odile che dietro la sua proposta di lavoro al grande magazzino c’è la Contessa… e lei non la prenderà bene!

Adelaide intanto, provata dalla reazione nettamente stizzita della figlia, riceverà un suggerimento inaspettato da Umberto (Roberto Farnesi), che potrebbe far riavvicinare la Contessa alla sua consanguinea: le anticipazioni ci dicono che Odile farà un colloquio di lavoro, mentre la madre avrà pronta per lei una sorpresa…

Pace fatta dunque? Sembrerà di sì e la giovane Sant’Erasmo proporrà di organizzare un evento pubblico con la pilota Maria Teresa De Filippis, prima donna a qualificarsi per un Gran Premio di Formula 1! Se anche voi non vedete l’ora di guardare tutto questo sul piccolo schermo, non perdete i prossimi episodi. Seguici su Instagram.