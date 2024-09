Il paradiso delle signore: Odile, con Adelaide un rapporto difficile | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, sin dal suo arrivo a Milano, Odile (Arianna Amadei) si farà subito riconoscere e parrebbe proprio essere tutto ciò che mamma Adelaide (Vanessa Gravina) non è mai stata e tutto ciò che proprio non le va giù: ribelle, libera e scandalosa!

L’amicizia con Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) e il sodalizio delle due ragazze sembra dirla lunga sulla personalità della giovane Sant’Erasmo, che non ha alcuna intenzione di allinearsi alla madre e agli altri componenti della famiglia.

Ma cosa farà Adelaide per tentare la pace tra lei e Odile? La contessa chiederà alla ragazza di accompagnarla al Circolo per presentarla ufficialmente come sua figlia. Siamo sicuri però che la risposta da parte di Odile sarà veloce e positiva?

Al momento non ci è dato sapere se la presentazione ufficiale al circolo avverrà mai, ma Intanto Odile confesserà ad Adelaide il suo disagio nel considerarla sua madre. Chissà se riusciremo a vedere realmente la pace tra queste due donne, che – comunque sia – preannunciano una linea narrativa scoppiettante per tutta la stagione! Seguici su Instagram.