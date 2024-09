Il patriarca 2, a novembre su Canale 5. Cast e trama della fiction

A novembre, Canale 5 è pronta a riportare gli spettatori nel mondo complesso e affascinante de Il Patriarca, con la tanto attesa seconda stagione. La serie, che nella sua prima annata ha catturato l’attenzione del pubblico grazie alla sua miscela di dramma familiare, intrighi aziendali e dilemmi morali, tornerà con sei nuove prime serate cariche di colpi di scena e rivelazioni.

Prodotta da Camfilm e presentata da Taodue, Il Patriarca 2 vede ancora una volta Claudio Amendola nei panni di Nemo Bandera, un potente imprenditore alle prese con sfide personali e professionali sempre più insidiose. La seconda stagione promette di approfondire ulteriormente la complessità dei personaggi e di offrire una narrazione ancora più avvincente.

Nei nuovi episodi, Nemo si troverà ad affrontare due nemici implacabili. Da una parte la sua malattia avanza inesorabilmente, minacciando non solo la sua vita ma anche la sua capacità di mantenere il controllo sulla famiglia e sull’impero aziendale che ha costruito con tanta fatica. Dall’altra, un nuovo e astuto antagonista emerge dal passato: Raoul, interpretato da Federico Dordei. L’uomo, ex socio di Nemo, è deciso a vendicarsi e a riprendersi ciò che ritiene gli spetti di diritto.

A complicare ulteriormente la situazione, Elisa, la neo sindaca interpretata da Giulia Bevilacqua, si schiera al fianco di Raoul, pronta a tutto pur di ottenere il controllo della Deep Sea, l’azienda di famiglia dei Bandera.

La trama si infittisce con il coinvolgimento di tutti i personaggi principali, arricchendo la narrazione di nuovi intrecci e sviluppi inaspettati. Serena, la moglie di Nemo, continua a giocare un ruolo chiave nei tentativi di mantenere la famiglia unita di fronte alle avversità.

Nel frattempo, Mario, che aspetta un figlio da Nina, deve affrontare sfide morali e personali mentre il suo legame con Nemo si fa sempre più complesso. Lara, l’altra figlia di Nemo, sarà coinvolta in una storia d’amore inaspettata, aggiungendo ulteriori sfumature al suo personaggio e portando nuovi conflitti all’interno della famiglia.

Il finale della prima stagione ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, con una serie di eventi tumultuosi che hanno messo a dura prova la famiglia Bandera. Mario e Nina, dopo numerose peripezie, vedono il loro matrimonio prendere una svolta sorprendente, mentre Freddy tenta di ricattare Nemo, costringendolo in una posizione precaria. Con l’aiuto di Monica, Bandera cerca di riprendere il controllo della situazione, ma le cose non vanno come previsto.

Mario, chiamato a intervenire, si troverà di fronte a una scelta drammatica che potrebbe cambiare per sempre il destino della famiglia. Nel frattempo, Lara è costretta a mettere da parte i suoi principi morali per salvare suo padre, mentre l’ispettore Monterosso ha ancora un asso nella manica per ottenere giustizia contro Levante.

Oltre a Claudio Amendola, la seconda stagione vedrà il ritorno di molti volti familiari e l'introduzione di nuove figure chiave. Oltre alla new entry Federico Dordei e alla riconfermata Giulia Bevilacqua, saranno presenti anche Antonia Liskova, Raniero Monaco di Lapio, Giulia Schiavo e Neva Leoni. Dunque, prepariamoci a un ritorno carico di emozioni, dove i colpi di scena non mancheranno e ogni episodio sarà un tassello fondamentale per comprendere il destino della famiglia Bandera.