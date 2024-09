La promessa, anticipazioni 1 e 2 ottobre 2024: Pelayo non perdona ancora Catalina

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 1 e mercoledì 2 ottobre 2024

Feliciano riesce a evitare le conseguenze “definitive” di una guerra tra Salvador e Jeronimo. Intanto, l’identità del responsabile del furto non viene detta a Maria Fernandez, con la marchesa che non vuole che torni a La promessa.

A Jana giunge un dono anonimo e Abel se ne assume il merito, insinuando però alla nostra protagonista che il regalo potrebbe provenire da Manuel, il quale vorrebbe riavvicinarsi a lei. Alonso, dando seguito al suggerimento di Curro, ottiene l’approvazione della Casa Reale per la produzione di marmellate di Catalina e Pelayo, consentendo loro di continuare gli affari con Mister Cavendish.

Catalina cerca un riavvicinamento con Pelayo, che però non l’ha ancora perdonata. Simona è triste per la partenza di Candela e non intende accettare l’aiuto di Vera, proposto da Lope. I preparativi per la caccia in onore di Curro causano una disputa tra Cruz e Lorenzo.. Seguici su Instagram.