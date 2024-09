La promessa, anticipazioni 10 settembre 2024: Alonso infuriato, ecco perché

Anticipazioni e trama puntata La promessa di martedì 10 settembre 2024

Vera indossa abiti da cameriera e a quel punto Pia le offre un lavoro alla tenuta, presentandola agli altri che però restano alquanto perplessi. Cruz resta stupita quando Alonso si infuria con lei: l’uomo è arrabbiato perché non è stato informato della presenza di mister Cavendish. Ma Alonso fa anche di più: convoca un incontro con Catalina e Pelayo in cui esprime le sue rimostranze, facendo loro capire che non tollererà altre mancanze di rispetto.

Curro accetta il titolo di barone e Alonso ne è molto felice. Curro chiede a Martina di rendere ufficiale la loro relazione, ma lei ammette di non sentirsi ancora del tutto pronta. Pelayo cerca di persuadere Jeronimo a consegnare le armi a Cavendish fuori dalla Promessa, ma il valletto suggerisce piuttosto di convincere la marchesa a persuadere Alonso a revocare il veto su Cavendish…