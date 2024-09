La promessa, anticipazioni 13 settembre 2024: Manuel cerca di parlare con Jana ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 13 settembre 2024

Pia e Romulo esprimono il loro giudizio: Vera può restare come domestica a La Promessa, a condizione che né lei né Lope rivelino a nessuno come sia arrivata lì. Maria non accoglie bene la notizia, convinta che stiano cercando di rimpiazzarla. Leonor continua ad avere conflitti con la cugina Martina, nonostante gli sforzi dei marchesi per appianare le divergenze. Margarita cerca di far comprendere a Cruz e Alonso che Leonor è ormai una donna adulta e devono trattarla di conseguenza se desiderano la sua attenzione.

Pelayo e Jeronimo, dopo l'opposizione di Alonso, si vedono costretti a ricorrere al piano B per consegnare le armi a Mister Cavendish. Teresa tenta di riavvicinarsi a Feliciano dopo aver realizzato di aver esagerato nel tentativo di farlo riappacificare con la madre. Manuel cerca di parlare in privato con Jana, ma riceve solo un rifiuto dalla domestica. Nessuno dei due si rende conto di essere manipolato da Abel…