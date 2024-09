La promessa, anticipazioni 18 settembre 2024: Catalina conferma di non voler sposare Pelayo

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 18 settembre 2024

Candela entra nella zona nobile per utilizzare il telefono ma, dopo la chiamata, Alonso la sorprende e le chiede spiegazioni. Lei lì per lì svicola, ma di fronte a Romulo e Pia ammette di aver telefonato a Carlos. Pelayo chiede lumi a Catalina sul suo comportamento dopo la proposta nuziale e vuole una risposta. La ragazza gli conferma che non vuole sposarlo.

Maria è sospettata del furto dell’orologio di Lorenzo, ma Petra crede che la ladra sia Vera, poiché prima del suo arrivo non era mai scomparso nessun oggetto prezioso. Tuttavia, Cruz convoca Maria e le comunica il suo licenziamento. Feliciano è contento di aver fatto pace con sua madre e Petra ringrazia Pia per la sua mediazione, ma la governante le spiega che ha agito così solo per il bene di Feliciano. Cruz e Lorenzo continuano a tramare contro Curro, ma il capitano appare riluttante… Seguici su Instagram.