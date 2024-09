La promessa, anticipazioni 6 settembre 2024: Lope conosce Vera

Anticipazioni e trama puntata La promessa di venerdì 6 settembre 2024

Nel cercare Maria, Lope ha invece incontrato Vera, una ragazza che sta fuggendo dal padre. Lope decide di offrire a Vera un rifugio a La Promessa, a patto che non lasci mai la soffitta. Funes avvisa Romulo e gli altri di aver rintracciato un luogo dove potrebbe trovarsi Maria e poi, per cercare ulteriori indizi, passa ad Abel gli oggetti di Valentin. Catalina rimprovera gli zii per il loro atteggiamento nei confronti di Pelayo. Il litigio tra Leonor e Catalina trova l'interesse di Margarita, poi di Cruz e Alonso. Pia, commossa dal pianto di Petra, prega Feliciano di perdonare la madre. Jana confessa a Pia di aver svelato a Curro il segreto sulla paternità di Diego….