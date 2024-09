La promessa, anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2024

Candela parla in privato con Pia e le confessa che è andata in biblioteca per una telefonata, ma non a Carlos. Leonor convoca Martina per un chiarimento e le due si riavvicinano. Cruz rimprovera Manuel per aver ripreso a volare, ma lui la informa che non rinuncerà più alla sua passione. Maria, lontana da La Promessa, riceve le visite dei suoi amici che cercano di rassicurarla dicendole che dimostreranno la sua innocenza. Abel e Salvador si accordano per distrarre Jeronimo mentre il dottore perquisisce la sua stanza.

Jeronimo affronta Pelayo e lo rimprovera per la sua proposta di matrimonio, il Conte gli ribadisce la sua mancanza di umanità e il suo unico interesse per i soldi, ma Jeronimo ribadisce che i loro destini sono legati. Alla tenuta fa il suo arrivo Eusebio Bueno, padre di Abel, che però non prende molto bene la visita. Pelayo e Catalina si chiariscono e decidono di continuare la loro relazione. Feliciano, in modo maldestro, chiede la mano a Teresa.

Teresa accoglie con gioia la proposta di matrimonio di Feliciano, che ottiene l’approvazione di Petra e le felicitazioni dal personale di servizio. Jana, incontrando il padre di Abel, percepisce che qualcosa non quadra. Manuel nutre sospetti simili, ma il medico allontana i dubbi e nel frattempo scopre che Jerónimo è il colpevole del furto dell’orologio di Lorenzo. Lo rivela a Romulo, che poi lo denuncia a Pelayo.

Leonor si congeda in modo discreto da tutti e parte per New York per inseguire il suo sogno nel mondo della moda. E non è l’unica a partire: Candela informa Simona che andrà a trovare un’amica. Catalina, seguendo il consiglio di Simona, decide di parlare ancora con Pelayo per risolvere la situazione dopo il rifiuto della sua proposta di matrimonio, ma lui sembra attraversare un periodo difficile. María è impaziente di ritornare a La Promessa, tuttavia la Marchesa potrebbe opporsi al suo rientro.

Catalina discute con Pelayo il suo rifiuto di sposarsi. Pelayo le confessa il suo amore e il desiderio di non perderla. Pia e Romulo rivelano a Jana che Jeronimo ha rubato l’orologio, ma Cruz non intende comunque riassumere Maria. Jeronimo si scusa con Lorenzo per il furto, mentre Pelayo assicura a Lorenzo che punirà Jeronimo, anche se è chiaro che non lo farà. Teresa e Feliciano comunicano a Maria la loro decisione di sposarsi.

Simona è addolorata per la partenza di Candela. Leonor parte senza salutare Cruz, lasciandola profondamente turbata. Curro consiglia ad Alonso di parlare con il segretario del re per un incontro con Cavendish. Lorenzo e Cruz pianificano di organizzare una battuta di caccia per realizzare il loro piano. Salvador affronta Jeronimo e lo minaccia con un coltello. Seguici su Instagram.