La Promessa anticipazioni: Vera e Lope, primi avvicinamenti

Prime manovre di avvicinamento per una nuova coppia nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Appena verrà assunta da Pia Adarre (Maria Castro) tra le nuove domestiche della tenuta, Vera Gonzalez (Angela Echaniz) si avvicinerà sempre di più a Lope Ruiz (Enrique Fortun), per il quale comincerà a provare dei sentimenti. Tuttavia, la ragazza darà l’impressione di stare nascondendo qualcosa di molto importante riguardo la sua vita precedente…

La Promessa, news: le contraddizioni di Vera

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, Vera colpirà Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per il suo atteggiamento garbato e soprattutto perché sembra conoscere alla perfezione tutte le norme da seguire dettate dal bon-ton, come ad esempio versare il tè nella maniera giusta o semplicemente poggiare le posate correttamente sul tavolo. Nonostante le apparenze, la domestica sarà però tutt’altro che perfetta: ad esempio, non avrà idea di come si stiri, né tanto meno saprà pelare una patata.

Una vera e propria contraddizione che, nel giro di qualche tempo, verrà ovviamente notata da Lope, ma anche da Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores Sandoval), le quali non daranno però tanto peso alla faccenda perché noteranno che l’ultima arrivata ha ridato il sorriso allo stesso Lope, ormai felice all’idea che Maria (Sara Molina) abbia scelto di stare con Salvador (Mario Garcia).

La Promessa, spoiler: Lope e Vera, primi avvicinamenti

Non a caso, dopo aver indagato a fondo circa i sentimenti dei diretti interessanti, Simona e Candela saranno le prime a gioire appena Lope e Vera si accorderanno per trascorrere del tempo insieme in un picnic lontano da La Promessa e soprattutto da occhi indiscreti. Un appuntamento del quale si rallegrerà anche Jana Exposito (Ana Garces), a cui la stessa Vera chiederà delle delucidazioni per sapere se Lope abbia davvero dimenticato Maria come tutti quanti dicono.

Comunque sia, anche il picnic sarà un’occasione per scoprire qualcos’altro di piuttosto particolare su Vera. Quest’ultima avrà infatti modo di confessare a Lope di non avere mai bevuto da una borraccia. Il risultato? Appena tenterà di farlo si rovescerà tutto il vino contenuto nella borraccia sopra la camicia, “costringendo” Lope a restare in canottiera per prestarle la sua. Ma come mai Vera sarà così strana?

La Promessa, trame: che cosa nasconde Vera?

Vi possiamo anticipare che tutti questi strani dettagli faranno da apripista ad un grosso segreto di Vera. Poco prima del picnic, i telespettatori avranno modo di scoprire che la donna tiene nascosta nell’unica valigia che ha portato con sé a La Promessa un’ingente quantità di denaro. Per quale ragione, allora, avrà accettato di lavorare come semplice domestica?

Chi è davvero Vera e perché sta fuggendo da un padre che ha paragonato ad un vero e proprio mostro, come ha confessato a Lope fin dal loro primo incontro? Occhio perché quello che la Gonzalez starà nascondendo a tutti quanti sarà davvero sorprendente… Seguici su Instagram.