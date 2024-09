La Promessa: arriva Virtudes, la figlia di Simona! | Anticipazioni

Un importantissimo nuovo ingresso caratterizzerà le puntate italiane de La Promessa in onda in autunno. I telespettatori avranno infatti modo di conoscere la giovane Virtudes (Laura Lafuente), la figlia della cuoca Simona (Carmen Flores Sandoval)…

La Promessa, news: l’improvvisa partenza di Candela

Tutto partirà quando Simona realizzerà di essere stata presa in giro da Valentin (Carlos Suarez), che ha finto per settimane di essere un amico del figlio Antonio, con il quale lei non ha rapporti da anni, soltanto per trattenersi il più a lungo possibile a La Promessa. In seguito alla morte dell’impostore, “colpevole” tra l’altro di aver sequestrato Maria Fernandez (Sara Molina), Simona non potrà fare a meno di prendersela con se stessa per essersi fidata troppo di Valentin. Un malessere che verrà presto notato da Candela (Teresa Quiros), la quale inizierà a comportarsi in una maniera decisamente insolita.

Oltre a farsi beccare dal marchese Alonso (Manuel Reguiero) in persona durante una conversazione telefonica nella biblioteca della tenuta, Candela deciderà ad un certo punto di partire per qualche giorno senza avvisare nessuno. Circostanza che farà temere a Simona che anche la sua migliore amica l’abbia abbandonata, magari per seguire l’ormai ex fidanzato Carlos Orengo (Ramon Ibarra) nel nord della Spagna. Fortunatamente, le cose non staranno così…

La Promessa, spoiler: Virtudes arriva nella tenuta

Candela ritornerà infatti alla tenuta e rassicurerà Simona, sottolineando che non intendeva abbandonarla per nessuna ragione al mondo. Tuttavia, questo colloquio chiarificatore farà da preludio ad una vera e propria sorpresa: pochi giorni dopo, la cuoca farà i salti di gioia quando arriverà la figlia Virtudes.

A mettersi in contatto con la ragazza sarà stata proprio Candela, durante la sua breve trasferta lontana da La Promessa. Un vero e proprio regalo per Simona, che accoglierà commossa e a braccia aperte Virtudes. E così tra madre e figlia avverrà il chiarimento definitivo tanto desiderato e sognato…

La Promessa, trame: Virtudes e Simona si riconciliano

Virtudes spiegherà infatti a Simona di non essersi mai messa in contatto con lei poiché la zia Luisa, alla quale l’aveva affidata, le ha sempre fatto credere che fosse stata abbandonata, così come il fratello Antonio. Appena Simona spiegherà a Virtudes che, in realtà, ha cercato più volte di riportarla a casa, trovandosi di fronte al no categorico di Maria Luisa, le due donne si scioglieranno in un lungo abbraccio, che sancirà anche la loro riconciliazione definitiva.

Queste però saranno soltanto le primissime scene di Virtudes all'interno della soap iberica. Come avrete già immaginato, la visita della giovane non consisterà in una semplice "toccata e fuga"…