La Promessa: Curro ha dei sospetti sul suo attentatore | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa entrerà sempre più nel vivo la trama relativa all’attentato ai danni del giovane Curro de la Mata (Xavi Lock). Non a caso, il ragazzo non farà fatica a capire chi possa avergli voluto fare del male…

La Promessa, news: attentato a Curro

Curro verrà ferito nel corso di una battuta di caccia organizzata per festeggiare il titolo di barone ereditato dal nonno Juan. A esplodere un colpo di fucile contro di lui ci penserà un sicario, arruolato dal “padre” Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), in combutta con la spietata Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per eliminarlo. Tuttavia, Curro riuscirà a cavarsela al termine di una difficile operazione eseguita da Abel Bueno (Alejandro Vergara) con l’aiuto di Jana Exposito (Ana Garces).

Chi invece, purtroppo, non avrà una seconda possibilità sarà Feliciano Arcos (Marcos Orengo), che verrà ferito per errore e morirà dopo pochi giorni a causa di una ferita entrata in setticemia. Una vera e propria disgrazia che farà porre più di una domanda al marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro), il quale inizierà ad investigare sulla faccenda ed arriverà alla conclusione che qualcuno abbia volutamente attentare alla vita di Curro.

La Promessa, trame: Alonso e la proposta ad Abel

Proprio per questo, dopo essersi confrontato con Cruz, andando incontro alla sua reticenza, Alonso passerà al contrattacco e, in cambio di denaro, chiederà ad Abel Bueno di fingere con tutti i parenti che Curro sia peggiorato. Una mossa che metterà in atto per capire se, effettivamente, ci sia qualcuno nella tenuta che sta cercando di eliminare ad ogni costo il giovane De La Mata.

Proprio per questo, Alonso permetterà soltanto a Jana di trascorrere il suo tempo con Curro ed esigerà espressamente che sia soltanto Simona (Carmen Flores Sandoval) a preparare da mangiare al giovane; ciò per evitare che qualcuno possa tentare di avvelenarlo. Bugia che sembrerà funzionare alla perfezione, dato che Lorenzo sembrerà rallegrarsi appena Abel parlerà dei presunti peggioramenti di Curro.

La Promessa, spoiler: Curro ha dei sospetti sul possibile attentatore

Comunque sia, nonostante il castello di menzogne che gli avrà costruito attorno, Alonso non potrà nascondere certamente la verità a Curro, ormai quasi del tutto ripreso. E così, appena lo “zio” lo metterà al corrente del fatto che qualcuno potrebbe aver tentato di ucciderlo, De La Mata avanzerà la sua ipotesi, ossia che l’unica persona che lo odia a tal punto è proprio il “padre” Lorenzo, con il quale non ha mai avuto un buon rapporto.

Ovviamente, Alonso resterà spiazzato di fronte al ragionamento di Curro e tenderà a non assecondarlo, ma sarà chiaro che anche lui starà sospettando proprio di Lorenzo. Almeno per ora persisterà però nell'idea di far credere a tutti quanti che Curro stia poco bene. Ma per quanto potrà mantenere in piedi tale pantomima?