La rosa della vendetta, anticipazioni nona puntata 15 settembre 2024

Anticipazioni e trama puntata La rosa della vendetta di domenica 15 settembre 2024

Gulcemal ha seguito Deva fino al lago, convinto di sorprenderla in flagrante. In realtà, la ragazza è lì per inviare messaggi alla madre defunta, scagliando frecce nell’acqua. Deva informa Gulcemal che uno dei messaggi sarà uno sfogo su quanto la stia facendo soffrire e gli ricorda che il tempo per trovare prove della sua colpevolezza sta per scadere.

Ibrahim si incontra con Gara e scopre che la donna ha cresciuto i figli di Zafer e li ha istigati alla vendetta, invece di rivelare di essere viva e crescere la propria figlia. Sebbene indignato, l’uomo accetta di non raccontare nulla a Gulcemal.

Yelda trova in camera di Emrullah una chiavetta USB contenente un video della conversazione tra Zafer e Deva. Si precipita a casa di Gulcemal per consegnargliela. L’uomo, trionfante, inserisce la chiavetta nel computer e mostra il video a tutti i presenti, incluso Ibrahim, sperando di dimostrare che Deva è una spia.

Deva, insieme alla sorella Ipek e al padre Ibrahim, arriva alla vecchia casa di campagna del nonno. Tutto è in disordine ma i tre si mettono al lavoro per sistemare la casa e stabilirsi lì per un po’. Nel frattempo, Gulcemal riflette sugli eventi passati e si incolpa per aver perso tutto. Mert e Gulendam tornano a casa dall’ospedale. Armagan chiede spiegazioni alla madre riguardo alla foto e alla lettera; Zafer gli spiega che si tratta di parenti: sì, ha una sorella nata dal primo matrimonio del padre ma non si sa dove sia; il padre l’ha cercata invano fino all’ultimo giorno.

Ibrahim racconta a Deva e Ipek la vera storia di Zafer, rivelando che Armagan è fratello di Gulendam e Gulcemal da parte materna. Gulcemal e Vefa si arrabbiano con Mert quando quest'ultimo rivela che quella mattina Gulendam aveva avuto una crisi epilettica dopo una telefonata sospetta. Allora Mert racconta la sua storia dicendo di essere stato abbandonato dalla madre in un cassonetto subito dopo la nascita.