My home my destiny, anticipazioni 10 settembre 2024: Zeynep, compleanno triste ma poi…

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di martedì 10 settembre 2024

Zeynep dovrebbe festeggiare il compleanno ma, dopo il trauma del sequestro, non fa che piangere mentre è chiusa nella sua stanza. Emine, molto in ansia, telefona a Baris per chiedergli aiuto. L’uomo a quel punto intende organizzare una sorpresa a Zeynep e festeggiare il suo compleanno tutti assieme, compreso suo fratello Savas. Quest’ultimo, pur di consolare la sua nuova amica, è uscito di casa per la prima volta dopo tre anni.

I due fratelli vengono accolti festosamente da tutti. Sultan e Sakine, in particolar modo, si comportano affettuosamente con il giovane Savas, tanto che Sakine si offre di massaggiargli la mano offesa con l’olio al rosmarino. Nel corso della serata, Zeynep apprende che il suo salvatore è stato proprio Savas, che ha creato l’hashtag “Dov’e’ Zeynep” e l’ha diffuso sui social network… Seguici su Instagram.