My home my destiny, anticipazioni 11 settembre 2024: Baris calma Zeynep

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di mercoledì 11 settembre 2024

Finito il party di compleanno di Zeynep, Savas e Baris salutano e Savas si lascia sfuggire la parola "mamma" nell'invitare Sakine a casa loro, con grande gioia della diretta interessata. Savas, una volta a casa, chiede a Baris se tra lui e Zeynep ci sia qualcosa. Baris dice di no e Savas lo implora di non rovinare la sua amicizia con Zeynep e il legame con la sua famiglia. Intanto Emine e Zeynep trascorrono una notte insonne conversando su Baris. Anche Emine pensa che tra i due stia nascendo un amore e fa notare a Zeynep come lui sia l'unico che abbia accettato il suo passato e non intenda limitare la sua indipendenza. Il giorno successivo Zeynep si sveglia in ritardo per il lavoro e, mentre attende un passaggio da Baris, fa quattro chiacchiere con Benal, che sembra non vedere le azioni di Mehdi. Giunti allo studio legale, Zeynep ha una crisi di panico a causa del finestrino che non si apre e Baris la calma tenendole la mano…