My home my destiny, anticipazioni 12 settembre 2024: Zeynep torna al lavoro ma…

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di giovedì 12 settembre 2024

Zeynep, ancora segnata dal rapimento, torna al lavoro. I suoi colleghi le hanno preparato una piccola festa a sorpresa, ma in ufficio giunge Bayram che, ubriaco e fuori controllo, imbarazza la figlia davanti a tutti. Baris ordina a Murat di farlo uscire e gli dà dei soldi, intimandogli di non tornare più.

Cemile va a trovare Mehdi in prigione e lo supplica di sposare Benal per il bene suo e della loro figlia. Mehdi però le chiede di portare un misterioso regalo di compleanno a Zeynep. Anche se riluttante, Cemile accetta e lo consegna a Zeynep. È una casetta fatta di fiammiferi accompagnata da una lettera d’addio. La ragazza la legge tra le lacrime e decide di restituirla come risposta, ma tramite Huseyn.

Huseyn cerca di far capire a Mehdi quanto il suo tentativo di comunicazione sia inappropriato e dannoso, spiegandogli che Zeynep è ormai spaventata da ogni suo gesto. Così Mehdi accetta la proposta di Cemile, ma ora Benal sembra aver cambiato idea… Seguici su Instagram.