My home my destiny, anticipazioni 13 settembre 2024: Zeynep ha capito che Baris la ama

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di venerdì 13 settembre 2024

Cemile è devastata dalla morte di Mujgan e persuade Benal a sposare Mehdi nonostante sia in prigione. Cemile è preoccupata per il futuro del fratello, mentre Benal desidera che la figlia cresca con il padre, pur sapendo bene che l'uomo non la ama ed è ancora innamorato di Zeynep. Da parte sua, quest'ultima, dopo aver chiesto al suo ex marito le biglie del fratello scomparso, ha capito che il suo capo Baris è completamente innamorato di lei e lo confida a Emine durante una conversazione. Savas, il fratello di Baris, è attratto da Emine, amichevole con Zeynep e ha completamente ristabilito il rapporto con il fratello maggiore. I due inviteranno Zeynep ed Emine a cena per una serata all'insegna del divertimento. Giochi, musica e balli creeranno un'atmosfera in cui tra Baris e Zeynep si svilupperà una relazione più intima…