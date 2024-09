My home my destiny, anticipazioni 16 settembre 2024: Benal, Cemile e Nuh vanno da Mehdi e…

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di lunedì 16 settembre 2024

Mehdi si trova in prigione; Benal, Cemile e Nuh lo vanno a trovare per fargli conoscere sua figlia. Una fotografia della piccolina e della sua famiglia migliorerà il suo umore, nonostante in carcere un certo Osman sembri averlo preso di mira. La convivenza tra Zeynep, Nermin e le altre, continua: le ragazze fanno fronte comune pur di arrivare a pagare tutti i conti del mese, tra affitto e bollette. Vista la precaria condizione economica del gruppo, Emine insiste con Zeynep perché parli con Baris per chiedergli aiuto, ma lei preferisce non farlo in quanto si sta innamorando di lui. Cemile intende far uscire Mehdi di galera e l’avvocato le consiglia di trovare il modo di chiedere a Zeynep di ritirare la sua denuncia, in modo che lo stesso Mehdi resti in libertà con braccialetto elettronico…. Seguici su Instagram.