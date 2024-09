My home my destiny, anticipazioni 17 settembre 2024: Mehdi coinvolto in una rissa!

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di martedì 17 settembre 2024

L'arrivo dello zio Ali Riza crea problemi tra lui e Sultan. I due hanno dei frequenti scontri perché Ali Riza è troppo preciso ma è soprattutto un ipocondriaco, tanto che Sultan lo prende bonariamente in giro. Osman coinvolge Mehdi in una rissa e, come punizione, Mehdi non avrà più il permesso di visita, cosa che gli impedirà di vedere sua figlia. Cemile e Nuh tentano di convincere Zeynep a ritirare la denuncia, ma lei non vuole saperne. Baris si ammala ed Emine su richiesta di Sultan telefona a Zeynep chiedendo aiuto, ma Zeynep si rifiuta…