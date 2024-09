My home my destiny, anticipazioni 18 settembre 2024: Ali Riza fa una proposta a Sultan

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di mercoledì 18 settembre 2024

Baris è malato ma non intende assumere medicinali e non vuole farsi visitare. Nermin convince Zeynep ad andarlo a trovare e a occuparsi di lui. Baris, nel sonno, la bacia, mentre un triste Savas assiste alla scena. Ali Riza chiede a Sultan di lavorare nella casa dei suoi nipoti. La donna ne parla a Emine, che però la prende male. Mehdi viene aggredito e accoltellato in prigione e finisce in terapia intensiva. Cemile è disperata e minaccia Zeynep, ritenendola responsabile…