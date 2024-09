My home my destiny, anticipazioni 19 settembre 2024: Mehdi si salva (ma che spavento)!

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di giovedì 19 settembre 2024

Mehdi è in ospedale; Zeynep decide di recarsi da lui ma si imbatte in Cemile e Nuh. Quando tutti sono nel reparto, inizialmente pare che l'uomo sia morto ma immediatamente dopo arriva la smentita: il medico è riuscito a salvarlo, dunque Cemile e gli altri sono al settimo cielo. Zeynep, anche lei felice per il buon esito della faccenda, decide di ritirare la denuncia contro Mehdi, a condizione però che lui lasci Istanbul. Il comportamento della nostra protagonista è malvisto sia da Nermin e sia dal suo datore di lavoro, visto che è apparentemente incomprensibile…