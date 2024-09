My home my destiny, anticipazioni 2 settembre 2024: Mehdi non riesce a separarsi da Zeynep

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di lunedì 2 settembre 2024

Mehdi è affranto perché non riesce a superare la perdita di Mujgan. La sua unica ragione di vita è adesso Zeynep e non vuole separarsi da lei. Decide quindi di trasferirsi a poca distanza da casa sua, nello stesso quartiere. Zeynep non prende bene la notizia quando lo scopre e accusa Mehdi di non averle parlato prima di prendere tale decisione. Tuttavia, Mehdi ha agito in segreto. Infatti, non aveva informato nemmeno Nuh e Cemile delle sue intenzioni.

Nermin è molto preoccupata per il fatto che Zeynep continui a vedere Mehdi, nonostante il divorzio. Teme che possa succedere una tragedia, come è accaduto a Mujgan. Condivide quindi le sue preoccupazioni con Baris. Lui ha un parente nella polizia e riesce a ottenere i filmati delle videocamere che hanno registrato la persona che ha danneggiato l'auto di Zeynep, scoprendo così che si tratta di Mehdi. Quando Baris riferisce la scoperta a Zeynep, lei si rende conto della natura ossessiva e malsana dell'amore dell'ex marito….