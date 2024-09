My home my destiny, anticipazioni 20 settembre 2024: Ali Riza attratto da Sultan

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di venerdì 20 settembre 2024

Ali Riza sviluppa un legame sempre più forte con Sultan, dalla quale si sente chiaramente attratto, soprattutto per la sua vivacità e cordialità. Trova ogni occasione per avvicinarsi a lei, anche solo per mostrarle come preparare le icli kofte, le gustose polpette ripiene e fritte. Mehdi viene dimesso dall’ospedale e riportato in prigione, dove trova una spiacevole sorpresa: è stato trasferito in un’altra cella, dove lo attende un detenuto molto ambiguo, Bekir, che inizia subito a provocarlo.

Mehdi fa amicizia con Cengiz, il detenuto più anziano, che gli racconta di aver conosciuto suo padre molti anni prima. Zeynep e Baris sono sempre più in sintonia, tanto che anche Sultan ed Emine se ne accorgono e fanno il tifo per l'avvocato. Durante una partita a scacchi, Ali Riza annuncia a Savas la sua decisione di cambiare casa per mantenere una promessa fatta a sua sorella prima della sua morte…