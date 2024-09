My home my destiny, anticipazioni 3 settembre 2024: Mehdi fugge e va in cerca di…

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di martedì 3 settembre 2024

Zeynep ha denunciato Mehdi per il danno subito all’auto ed è riuscita a ottenere un ordine restrittivo per l’uomo, che ora non potrà più avvicinarsi a lei (quanto meno per tre mesi). Quando la polizia giunge al negozio per notificare la denuncia, Mehdi fugge e va a cercare Zeynep, presentandosi dove lei lavora; dopo essere stato cacciato dalla sicurezza, va a casa di Sultan e Nermin, e quest’ultima lo respinge di nuovo.

La polizia è sulle tracce di Mehdi per arrestarlo, nel frattempo Baris conduce Zeynep in un posto sicuro. Ma una telefonata è destinata a interrompere il loro pranzo e così i due dovranno correre a casa dell'uomo, dove Zeynep familiarizzerà con parte del suo passato e conoscerà il fratello malato del suo datore di lavoro. Infine Cemile, distrutta e preoccupata per Mehdi, riceve l'inattesa visita di Benal…