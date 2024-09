My home my destiny, anticipazioni 4 settembre 2024: Zeynep ha successo con Savas!

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di mercoledì 4 settembre 2024

Zeynep riesce a convincere Baris a portarla a casa sua per tentare di parlare con Savas. La ragazza centra il bersaglio ma fa anche di più: riesce a convincere Savas a prendere parte a una cena in famiglia e Baris ne è felice. Benal dice a Cemile che sta avendo problemi con la gravidanza; di conseguenza, la donna la invita a rimanere a casa sua in modo da poter essere accudita. Dopo una nuova manifestazione di affetto verso Mehdi, Nermin si scaglia contro Sakine e le fa vedere il video in cui l’ex genero rompe il parabrezza della macchina di Zeynep. Sakine, infuriata, va a cercare Mehdi e litiga con Cemile e Bayram… Seguici su Instagram.