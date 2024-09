My home my destiny, anticipazioni 6 settembre 2024: Baris scopre che Benal è incinta di Mehdi

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di venerdì 6 settembre 2024

Dopo il rapimento di Zeynep, Baris collabora con la Centrale di polizia per tentare di capire dove Mehdi possa aver portato la nostra protagonista. Savas decide di pubblicare un tweet sulla sparizione di Zeynep e dai social arrivano parecchie segnalazioni. Sakine si sfoga con Baris e fa un voto, pur di rivedere sua figlia. Cemile non si aspettava dal fratello un simile colpo di testa, ma rimane certa della buona fede di Mehdi e sembra continuare a pensare che non sarà punito dalla legge, tanto da promettere a Benal che la farà sposare con suo fratello. Baris e Savas capiscono dov'è diretto Mehdi; intanto, alla Centrale di Polizia, Baris scopre che Benal è incinta di Mehdi…