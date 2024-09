My home my destiny, anticipazioni 9 settembre 2024: la reazione di Mehdi

Anticipazioni e trama puntata My home my destiny di lunedì 9 settembre 2024

Mehdi sta scappando dopo aver sequestrato Zeynep: il suo scopo è quello di portarla dalla madre ad Erzurum in modo da farsi consigliare da lei, ma Zeynep tenta di fuggire. Le ricerche intanto proseguono e Baris collabora con la polizia per trovare Zeynep al più presto. Benal sta per partorire, ma proprio nel momento più delicato viene lasciata a casa da sola da Cemile, che deve precipitarsi in commissariato. Mehdi inizia a trovarsi in difficoltà e a quel punto avrà una reazione inattesa ma tutto sommato coerente… Seguici su Instagram.