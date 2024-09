My home my destiny, anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2024 (ore 16,20)

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2024

Benal, Nuh, Kibrit e Cemile ricevono con gioia la notizia dell’imminente rilascio di Mehdi. Mentre lo aspettano fuori dalle mura del carcere al gelo, si trovano di fronte a una spiacevole sorpresa: Mehdi non può più uscire, perche’ gli uomini di Veysi lo hanno incastrato, accusandolo di aver accoltellato un detenuto di nome Bekir, che aveva cercato di ucciderlo poco prima.

In realtà è stato Ercan a pugnalare Bekir, orchestrando l’omicidio e addossandone la responsabilità a Mehdi. Dopo un’iniziale disperazione, i quattro tornano a casa e trovano il proprietario che li sfratta. Kibrit chiama Zeynep, interrompendo una conviviale colazione con Baris, Savas, Emine, Sultan e Ali Riza.

Baris si presenta in casa delle donne per rivelare a Nermin che Ekrem è stato incriminato e che lei riavrà i soldi della sua azienda di famiglia. Le donne della casa sono in festa, ma quando Baris scopre che la famiglia di Mehdi è loro ospite, ne è contrariato. Zeynep è in imbarazzo, Baris dimostra sempre di più i suoi sentimenti verso di lei, fino ad invitarla a pranzo. La ragazza accetta di raggiungerlo, ma nel frattempo Huseyn rinuncia alla difesa di Mehdi e, all’oscuro di Baris e delle sue madri, cambia i suoi programmi e decide di presentarsi in tribunale come avvocato del suo ex marito. Infine, lo rivelerà anche ad Emine e Savas, chiedendo a quest’ultimo di aiutarla col caso e pregando entrambi di coprirla. Seguici su Instagram.