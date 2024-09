My home my destiny, anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2024

Mehdi è in fuga dopo aver rapito Zeynep. Vuole portarla dalla madre ad Erzurum per farsi consigliare dalla persona di cui si fida di più, ma Zeynep cercherà in tutti i modi di fuggire. Nel frattempo, proseguono le ricerche e Baris collabora con la polizia per trovare al più presto la sua assistita. Benal sta per mettere al mondo la piccola Mujgan ma, proprio quando stanno per rompersi le acque, viene lasciata a casa da sola, dal momento che Cemile deve correre in commissariato. Quando Mehdi si troverà alle strette, avrà una reazione del tutto inaspettata, ma cercherà di essere coerente con la sua scelta, benché estrema. Per lui, le emozioni saranno molteplici e non tutte negative.

È il compleanno di Zeynep, ma la ragazza, dopo il trauma del rapimento, passa tutto il tempo chiusa in camera a piangere. Emine, preoccupata, telefona a Baris per chiedergli aiuto. L’uomo propone di fare una sorpresa a Zeynep e di festeggiare il suo compleanno tutti insieme: porterà anche suo fratello Savas. Il ragazzo, per consolare la sua nuova amica, ha lasciato la sua casa per la prima volta dopo tre anni. I due fratelli vengono accolti con grande gioia da tutte le abitanti della casa. Sultan e Sakine, in particolare, hanno un atteggiamento molto affettuoso nei confronti del giovane Savas. Sakine si offre addirittura di massaggiargli la mano offesa con l’olio al rosmarino. Durante la serata, Zeynep viene a sapere che a salvarla dal rapimento è stato proprio Savas: il ragazzo ha creato l’hashtag “Dov’e’ Zeynep” e l’ha diffuso sui social. Grazie alla sua iniziativa, Zeynep è stata ritrovata.

Terminata la festa di compleanno di Zeynep, Savas e Baris si congedano e Savas si lascia sfuggire la parola “mamma” quando invita Sakine a casa loro, con grande felicità di Sakine. Savas di ritorno a casa affronta Baris chiedendogli se tra lui e Zeynep ci sia qualcosa. Baris nega e Savas gli chiede di non rovinare la sua amicizia con Zeynep e il legame con la sua famiglia. La stessa sera Emine e Zeynep passano una notte insonne parlando di Baris. Anche Emine condivide la convinzione che tra i due ci sia un sentimento speciale, facendo notare a Zeynep come lui sia l’unico che abbia completamente accettato il suo passato e il suo presente e non voglia limitare la sua indipendenza. Il giorno dopo Zeynep si sveglia in ritardo per il lavoro e mentre aspetta che Baris passi a prenderla, fa due chiacchiere con Benal, che è cieca davanti alle azioni di Mehdi. Arrivati allo studio legale, Zeynep ha una crisi di panico per via del finestrino che non si apre e Baris la calma tenendole la mano.

Zeynep, ancora provata dal rapimento, rientra al lavoro. I suoi colleghi le hanno organizzato una piccola festa a sorpresa, ma in ufficio irrompe Bayram che, ubriaco e delirante, mette in imbarazzo la figlia davanti a tutti. Baris incarica Murat di cacciarlo e dà dei soldi a Bayram, intimandogli di non farsi più vedere. Cemile incontra Mehdi in prigione e lo implora di sposarsi con Benal per il bene suo e di sua figlia. Mehdi le chiede però di portare un misterioso regalo di compleanno a Zeynep. Seppur riluttante, Cemile accetta e lo consegna a Zeynep. È una casa di fiammiferi accompagnata da una lettera di addio. La ragazza la legge tra le lacrime e decide di ridargliela indietro come risposta, ma tramite Huseyn. Quest’ultimo cerca di far capire a Mehdi quanto il suo tentativo di comunicazione sia fuori luogo e controproducente e che Zeynep è ormai spaventata da ogni suo gesto. Così Mehdi accetta la proposta di Cemile, ma ora Benal sembra aver cambiato idea.

Cemile è distrutta dalla morte di Mujgan e convince Benal a sposare Mehdi nonostante sia in carcere. Cemile è preoccupata per il futuro del fratello, mentre Benal vorrebbe che la figlia crescesse con il padre nonostante sia ben consapevole che l’uomo non la ama ed è ancora innamorato di Zeynep. Dal canto suo quest’ultima, dopo aver richiesto indietro al suo ex marito le biglie del fratello scomparso, ha capito che il suo capo Baris è completamente innamorato di lei e lo confida a Emine durante una chiacchierata. Savas, il fratello di Baris, è attratto da Emine, socievole con Zeynep e ha completamente recuperato il rapporto con il fratello più grande. I due inviteranno a cena Zeynep e Emine, per una serata all’insegna del divertimento. Giochi, musica, balli, tanto che tra Baris e Zeynep comincia a instaurarsi un altro tipo di relazione, sempre più intima. Seguici su Instagram.