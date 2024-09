My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi, attentato alla sua famiglia!

Anche se uscirà dal carcere, Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) sarà tutt’altro che libero dai problemi. Non a caso, nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny, l’ormai ex marito di Zeynep Goksu (Demet Ozdemir) e i suoi familiari saranno bersagli di un pericoloso attentato.

My Home My Destiny, news: Mehdi e l’alleanza con Cengiz

Come abbiamo potuto raccontarvi nei nostri precedenti post, Mehdi riuscirà a liberarsi dall’accusa di avere ucciso il compagno di cella Bekir soltanto quando Cengiz (Rıza Akın), il boss amico del padre che l’ha protetto in carcere, farà in modo che Ercan, il vero colpevole dell’omicidio, lo scagioni. In pratica, Cengiz consegnerà a Buse 500.000 lire turche, ossia la cifra che la donna avrà chiesto per convincere l’amante Ercan a prendersi la colpa della morte di Bekir.

Fatto sta che Mehdi scoprirà dell’accordo soltanto in seguito al processo, durante il quale verrà liberato (grazie alla difesa di Zeynep) soltanto dopo la confessione di Ercan. Proprio per questo, alla fine, Karaca sentirà di avere un debito di riconoscenza nei confronti di Cengiz e, un po’ inconsapevolmente, accetterà di gestire i suoi affari fuori dalla prigione, convinto (almeno inizialmente) che siano completamente legali.

La musica cambierà, però, una volta che Mehdi metterà piedi fuori dal carcere…

My Home My Destiny, trame: la nuova “prigione” di Mehdi

Eh sì: oltre a permettergli di vivere in una casa grandissima che sembrerà una reggia (insieme ovviamente a tutti i suoi parenti), Cengiz darà a Mehdi un’intera squadra di uomini al suo servizio guidata da Meto (İnanç Konukçu), un uomo chiamato a eseguire alla lettera tutti gli ordini dello stesso Karaca.

Fatto sta che tutto questa sicurezza attorno a loro farà porre diverse domande a Nuh (Fatih Koyunoğlu), che rifiuterà ad esempio di lasciare il lavoro di autista appena ottenuto da Barış Tunahan (Engin Öztürk), come invece la moglie Cemile (Elif Sönmez), entusiasta per la libertà riottenuta dal fratello, le chiederà di fare.

Tali perplessità coinvolgeranno anche l’infermiera Benal (İncinur Sevimli), con la quale Mehdi eviterà di avere dei rapporti, pur essendo ormai legittimamente suo marito. Kibrit (Helin Kandemir) invece non darà tanto peso agli uomini guidati da Meto, data la sua giovane età…

My Home My Destiny, spoiler: attentato alla famiglia di Mehdi

Comunque sia, alla fine, i sospetti di Nuh si riveleranno fondati: possiamo anticiparvi che, al termine di una cena in un lussuoso ristorante, Mehdi e i suoi familiari verranno raggiunti da due uomini armati in scooter, che non esiteranno a sparare contro di loro.

Fortunatamente nessuno si farà male, trattandosi probabilmente di un solo atto intimidatorio. Fatto sta che Mehdi andrà su tutte le furie, soprattutto quando scoprirà che gli uomini armati erano dei nemici di Cengiz, che se la sono presa con lui e i suoi cari in quanto suo nuovo “socio in affari”.

Uno spavento in piena regola, che però farà porre ai telespettatori una domanda fondamentale: in quale nuovo guaio si è cacciato Mehdi? Seguici su Instagram.