My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi viene rilasciato ma…

Fine del carcere per Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) nelle prossime puntate di My Home My Destiny, anche se ciò rappresenterà l’inizio di un nuovo incubo per l’uomo e la sua famiglia. Scopriamo insieme perché…

My Home My Destiny, news: Mehdi e l’accusa di omicidio

Come vi abbiamo raccontato nei nostri precedenti post, Mehdi rischierà di trascorrere trent’anni in carcere per l’omicidio di Bekir, un suo compagno di cella ucciso in realtà da Ercan, un uomo al servizio di Veysi che vorrà vendicarsi appunto di Karaca per la morte del figlio Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı).

Ad assumere la difesa legale di Mehdi sarà l’ex moglie Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), che però si troverà in seria difficoltà nel momento in cui Buse, la fidanzata di Ercan, le farà presente che deve prima darle 500.000 lire turche per convincere il suo uomo a prendersi la colpa dell’assassinio.

A quel punto, visto che non avrà il denaro necessario, Zeynep si troverà ad affrontare la prima udienza del processo di Mehdi senza avere niente in mano per scagionarlo. E punterà sul fatto che, molto probabilmente, è stato qualcun altro ad uccidere Bekir, venuto a mancare improvvisamente dopo diversi giorni passati in ospedale e negli attimi in cui, casualmente, le telecamere della struttura non funzionavano. Tuttavia, un colpo di scena farà da padrone…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi viene scagionato

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, nel bel mezzo dell’udienza, Ercan si presenterà nell’aula e, sotto l’occhio vigile di Buse, si prenderà la colpa dell’omicidio di Bekir, sottolineando che è stato proprio Veysi a commissionarglielo per far ricadere la colpa su Mehdi. Questa inaspettata svolta aprirà le porte della libertà a Mehdi, anche se Zeynep non riuscirà a capire come Ercan abbia cambiato idea senza ricevere i soldi che Buse aveva chiesto.

Tra gli scettici ci sarà anche Barış Tunahan (Engin Öztürk), che comincerà a considerare l’ipotesi che Mehdi si sia fatto prestare i soldi da qualcuno in carcere, motivo per il quale inviterà Zeynep a vigilare su ogni passo dell’ex marito poiché potrebbe essersi immischiato con gente molto pericolosa.

My Home My Destiny, trame: ecco chi ha dato i soldi a Mehdi

In ogni caso, possiamo già anticiparvi che la teoria di Bariş sarà in parte sbagliata. A dare i soldi a Buse, senza consultare Mehdi in anticipo, sarà stato Cengiz (Rıza Akın), da tempo suo “protettore” in carcere. Non a caso, appena gli comunicherà che è tornato in libertà grazie a lui, Cengiz farà presente a Mehdi che ora è uno dei suoi uomini e che deve lavorare per lui.

Non a caso, Cengiz permetterà a Mehdi di usare una casa di sua proprietà, nella quale potrà trasferirsi con i familiari, e lo inviterà a fare riferimento per ogni cosa a Meto (İnanç Konukçu). E questo sarà soltanto il principio di un vero e proprio patto con il diavolo… Seguici su Instagram.