My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep prende una decisione che non piace a Sakine

Nelle prossime puntate di My Home My Destiny, una decisione della figlia Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) non piacerà affatto a Sakine (Zuhal Gencer). Tra le due si accenderà dunque uno scontro piuttosto acceso che porterà a galla vecchi dissapori, forse mai del tutto chiariti…

My Home My Destiny, news: Nermin riconquista tutti i suoi averi

La storyline si delineerà nel momento in cui, grazie alla consulenza legale di Barış Tunahan (Engin Öztürk), Nermin (Senan Kara) riuscirà a dimostrare che il marito l’ha truffata per rifarsi all’estero una vita con l’amante Meltem (Hilal Uysun), dalla quale sta tra l’altro aspettando un altro figlio. Appena l’uomo verrà condannato in via definitiva, Nermin riuscirà quindi a rientrare in possesso di tutti i suoi beni, sia pecuniari, sia immobiliari.

Non a caso, nonostante la pacifica convivenza avviata con Sakine, Sultan (Hülya Duyar) ed Emine (Naz Göktan), Nermin vorrà tornare ad abitare nella casa dove ha cresciuto Zeynep. Per tale ragione farà alle quattro conviventi una proposta, che però non piacerà affatto a Sakine…

My Home My Destiny, trame: la proposta di Nermin spiazza Sakine

Come avrete già intuito, Nermin chiederà a Sakine, Emine, Sultan e Zeynep di lasciare la casa per trasferirsi, tutte insieme, in quella che in precedenza apparteneva a lei. Da un lato Emine e Sultan rifiuteranno gentilmente la proposta, promettendole che andranno a trovarla ogni volta che possono, e sottolineeranno che ormai si sono abituate alla nuova sistemazione che hanno personalizzato con tanto amore; dall’altro Sakine non vorrà invece vivere con i soldi di Nermin e, con il suo solito modo di fare piagnucolante, cercherà di fare leva sui sensi di colpa di Zeynep per convincerla a non abbandonarla.

Iniziativa che farà andare su tutte le furie Zeynep, che invece vorrà andare a stare da Nermin e si scaglierà contro Sakine, precisando che ormai le sue lacrime non le fanno nessun effetto perché è lei che sta scegliendo di non stare al suo fianco non accettando la proposta della sua seconda mamma.

Un discorso, questo, che Zeynep concluderà dicendo che è una donna adulta che sa prendere le sue decisioni e che non è di certo colpa sua se ha scelto di affidarla alle cure di Nermin, finendo per considerarla una madre, quando era soltanto una bambina indifesa.

My Home My Destiny, spoiler: la decisione di Zeynep manda in crisi Sakine

Ovviamente, anche Nermin prenderà la difese di Zeynep, rinfacciando a Sakine le stesse cose. Tuttavia, la signora Göksu non starà zitta e dirà a Nermin che non può comprendere le sue ragioni, visto che in fondo non ha mai partorito un figlio, a differenza sua. Insomma un litigio in piena regola, durante il quale Nermin sottolineerà che Sakine si è attaccata in maniera morbosa a Zeynep, non mostrando nessun interesse invece per Gülbin, la figlia scappata di casa tanti anni prima.

Fatto sta che, in mezzo a tutto questo fuoco incrociato, Zeynep manterrà il punto sulla decisione presa e, il giorno successivo, si appresterà a trasferirsi con Nermin nella casa dove è cresciuta. Occhio però perché ciò farà da preludio ad una situazione piuttosto pericolosa per la protagonista della dizi turca…