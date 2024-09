My Home My Destiny: Bariş e Zeynep si riconciliano | Anticipazioni

Piccola “burrasca” in arrivo nella relazione nascente tra Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e il suo capo Barış Tunahan (Engin Öztürk). Quest’ultimo andrà infatti su tutte le furie quando scoprirà che la ragazza è diventata l’avvocato difensore dell’ex marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol). Tuttavia, la situazione si risolverà in tempi brevi nel corso delle prossime puntate di My Home My Destiny.

My Home My Destiny, news: Zeynep “avvocato segreto” di Mehdi

Tutto partirà quando Mehdi verrà incastrato da Veysi, il padre dell’ormai defunto Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), per il ferimento del compagno di cella Bekir, che poco prima aveva tentato di ucciderlo. A quel punto, Zeynep si lascerà prendere dalla compassione e, certa dell’innocenza dell’ex coniuge, ascolterà le suppliche di Cemile (Elif Sönmez) e della “figlia adottiva” Kibrit (Helin Kandemir) ed accetterà di assumere la difesa legale di Karaca.

Un particolare che Zeynep nasconderà sia a Bariş e sia alle sue “mamme” Sakine (Zuhal Gencer) e Nermin (Senan Kara), certa del fatto che tutti e tre finirebbero per giudicarla senza ascoltare le ragioni per le quali ha scelto di difendere Mehdi. Tuttavia col passare dei giorni, la situazione di Mehdi si aggraverà ulteriormente, perché Bekir verrà ucciso sul letto d’ospedale proprio quando Zeynep l’aveva convinto a rilasciare una dichiarazione al giudice in favore del meccanico…

My Home My Destiny, spoiler: Bariş scopre le bugie di Zeynep

Già allarmato da diverse contraddizioni nei racconti di Zeynep, Bariş frugherà tra le cose del fratello Savaş (Kaan Altay Köprülü), anche lui laureato in legge, e troverà il fascicolo di Mehdi. Poco prima di un viaggio di lavoro a Sofia, da svolgere insieme a Zeynep, Bariş si farà dunque accompagnare in carcere dal suo nuovo autista Nuh (Fatih Koyunoğlu) e resterà attonito quando, all’uscita dello stesso, si troverà di fronte proprio Zeynep!

Neanche a dirlo, Bariş chiederà dunque immediatamente delle spiegazioni alla nostra protagonista, che però fraintenderà il modo di fare dell’avvocato e si sentirà oppressa e controllata da lui, esattamente come era solito fare Mehdi. Proprio per questa ragione, nonostante una sorta di relazione nascente con l’uomo, dirà a Bariş che non intende più avere a che fare con lui e che intende rassegnare le dimissioni dal suo studio legale! Ma la rottura, fortunatamente, durerà per poco tempo…

My Home My Destiny, trame: Zeynep e Bariş si riconciliano

Vi anticipiamo che Bariş annullerà il viaggio di lavoro a Sofia. Per tirargli su il morale, lo “zio” Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış) deciderà a quel punto di organizzare una cena in un ristorante, alla quale – oltre che Baris – inviterà anche Savaş. Un’uscita che coinciderà con quella che Sultan (Hülya Duyar) farà insieme alla figlia Emine (Naz Göktan) e a Zeynep.

Appena apprenderà da Savaş il nome del ristorante, Sultan porterà lì con una scusa le due ragazze, piuttosto ubriache. Baris avrà dunque modo di confrontarsi in maniera più pacifica con Zeynep, che gli ribadirà di non essere più innamorata di Mehdi e di aver scelto di difenderlo soltanto perché è certa della sua innocenza e perché non riesce a voltare le spalle alle persone che, bene o male, sono state importanti nella sua vita.

Un ragionamento che Bariş comprenderà, promettendo a Zeynep che non la giudicherà mai più per una sua scelta, a patto che lei non gli nasconda più nulla di così importante. Dialogo che, di fatto, sancirà la pace tra Bariş e Zeynep, i quali vorranno riprendere la loro relazione dal punto dal quale l’avevano lasciato. Non a caso, l’avvocato convincerà la Göksu a lavorare ancora insieme a lui… Seguici su Instagram.