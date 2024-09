My Home My Destiny: Sultan prende una sofferta decisione | Anticipazioni

Una difficile decisione di Sultan (Hülya Duyar) sarà al centro della scena nelle puntate di My Home My Destiny in onda prossimamente. La madre di Emine (Naz Göktan) farà davvero fatica ad accettare di essere stata assunta come cuoca da Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış) e, in nome dell’affetto che prova per Barış (Engin Öztürk) e Savaş Tunahan (Kaan Altay Köprülü), farà un importante passo indietro…

My Home My Destiny, news: Sultan e Emine dipendente di Ali Riza

Come abbiamo avuto occasione di approfondire nei nostri precedenti post, Ali Riza resterà colpito dal modo in cui Sultan si prendere cura dei nipoti Bariş e Savas, ragion per cui le proporrà di diventare la cuoca della casa, facendo sì che la figlia Emine si occupi invece del benessere del parente minore, costretto da anni a vivere su una sedia a rotelle.

Seppur riluttante all’idea e temendo di compromettere il legame di amicizia venutosi a creare con i fratelli Tunahan, alla fine Sultan si troverà costretta ad accettare l’impiego; ciò perché l’unica fonte di sostentamento che ha è lo stipendio di Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), con la quale ormai convive da diversi mesi. Tuttavia, quello che sembrava un lavoro leggero si rivelerà piuttosto pesante, a causa dell’arrivo in città di Özlem (Ebru Cündübeyoğlu), la sorella maggiore di Bariş e Savas.

My Home My Destiny, trame: Sultan vs l’altezzosa Özlem

Profondamente altezzosa, Ozlem farà fatica ad accettare l’idea che la cuoca Sultan e la “domestica” Ozlan vengano trattate da Ali Riza, Bariş e Savas come componenti della loro famiglia, a cui i tre concedono addirittura il permesso di mangiare a tavola insieme a loro. Proprio per questo, Sultan non sarà molto disponibile a stringere un legame con Özlem e la situazione peggiorerà quando, a causa di un grosso equivoco, la Tunahan arriverà anche ad accusarla di furto.

Offese per l’insinuazione, Sultan e ovviamente Emine si licenzieranno, salvo poi cambiare idea quando Ali Riza si presenterà in casa della stessa Sultan, con tutta la famiglia al seguito, per chiedere loro scusa.

My Home My Destiny, spoiler: la difficile decisione di Sultan

Comunque sia, nonostante la pace ritrovata, Sultan non sarà comunque felice e infatti, nel giorno previsto per la ricezione del primo stipendio, la donna parlerà alle coinquiline di quanto le sia difficile accettare i soldi di Ali Riza, che ormai considera un amico al pari di Bariş e Savaş.

Per questo, dato che Nermin (Senan Kara) starà per riottenere il suo patrimonio dopo la condanna dell’ex marito Ekrem (Nail Kırmızıgül), manifesterà l’intenzione di rinunciare al suo lavoro, addirittura senza accettare la prima paga, esattamente come Emine. Dimissioni che vorrà portare avanti con una promessa: andrà sempre in soccorso dei Tunahan, qualora ne avessero bisogno.

Ma come prenderà Ali Riza la decisione di Sultan? Non resta che attendere i prossimi sviluppi della dizi turca per capire se l’uomo farà qualcosa per trattenere Sultan al suo “servizio”… Seguici su Instagram.