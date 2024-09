Sempre al tuo fianco, cast e trama della fiction di Rai 1 con Ambra Angiolini

Da domenica 15 settembre, in prima serata su Rai 1, arriva Sempre al tuo fianco, una nuova fiction in sei puntate con protagonista Ambra Angiolini nel ruolo di Sara Nobili, una geologa e vulcanologa a capo della sezione Emergenze. Insieme ai suoi collaboratori, la donna mostra il funzionamento di una macchina complessa come quella della Protezione Civile.

La fiction è stata oggetto di polemiche per un lungo periodo, poiché durante le riprese, nel maggio 2022, scoppiò un incendio che distrusse migliaia di ettari di vegetazione mediterranea e provocò danni per decine di milioni di euro. Tuttavia, ora la Rai ha annunciato che, dopo aver ottenuto la certificazione della propria estraneità all’incidente, ha deciso di mandarla in onda.

Al centro della trama c’è Sara, una donna che ha affrontato missioni di alta tensione: dalle alluvioni alle cabine delle funivie bloccate, dalle emergenze sanitarie a qualsiasi altra crisi gestita dalla Protezione Civile, prevenendo enormi rischi per il nostro territorio. Ha avuto anche a che fare con il vulcano Stromboli, noto come Iddu, con cui ha un conto in sospeso.

Una svolta significativa nella sua carriera arriva quando riceve la notizia di essere candidata al ruolo di Capo delle Emergenze. L’altro candidato è Renato Lussu, un medico e ricercatore molto rispettato con una vasta esperienza in missioni in Africa e, soprattutto, il nuovo grande amore di Sara. Questa relazione è iniziata dopo la fine del matrimonio con Massimo, padre di sua figlia Marina, una giovane ribelle che inizialmente rifiuta la nuova storia d’amore della madre. Tuttavia, la ragazza troverà un punto di contatto con Renato grazie alla loro comune passione per l’ambiente.

Sara ha un legame particolare con Egidio Merlo, un biologo responsabile del Rischio Marittimo, che è diventato paraplegico a causa di un incidente sul lavoro. Recentemente, Egidio ha notato la scomparsa di una nave su uno dei mega schermi utilizzati per monitorare il Mediterraneo e sospetta che non sia arrivata in nessun porto.

Sara deve anche occuparsi dell’inserimento di Federico, un giovane stagista laureato in Fisica Quantistica, che durante il tirocinio sarà coinvolto nelle attività di monitoraggio e collaborerà con il resto del team operativo. Questo include Victor, responsabile delle Associazioni di Volontariato, che deve fare i conti con un passato irrisolto, e Ginevra, la giovane e vivace responsabile della Comunicazione, che, sebbene allegra e sempre pronta con una battuta, è tormentata da una storia sentimentale non conclusa.

Nel suo nuovo ruolo di Capo delle Emergenze, Sara dovrà mettere a frutto le sue competenze e la sua umanità, puntando sui suoi collaboratori, un gruppo che deve ancora trovare un equilibrio. Anche loro portano con sé segreti e sfide da affrontare.

Nel cast della serie, diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella, figurano anche Andrea Bosca nel ruolo di Renato Lussu, medico virologo; Fortunato Cerlino come Egidio Merlo, biologo marino; Peppino Mazzotta nel ruolo di Massimo Caruso, marito di Sara e sindaco di Stromboli; Gaia Messerklinger come Ginevra Carbone, capo delle Relazioni Esterne; Tecla Insolia nel ruolo di Marina, la figlia di Sara; Luigi Fedele come Federico Urbani, lo stagista. Completano il cast Alessandro Tedeschi nel ruolo di Victor Paoli, responsabile delle Associazioni di Volontariato, e Thomas Trabacchi come Ottavio Canovi, capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Con la sceneggiatura di Pietro Calderoni, Valter Lupo e Sofia Bruschetta, la serie offre uno sguardo su come la Protezione Civile risponde alle emergenze attraverso storie ispirate a eventi reali. Lo scopo di “Sempre al tuo fianco”, che esplora le sfide professionali dei protagonisti ma anche le loro lotte personali, è quello di avvicinare gli spettatori al cuore di un’organizzazione fondamentale per la sicurezza, invitandoli a riflettere su cosa significa veramente essere al servizio degli altri. Seguici su Instagram.