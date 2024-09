Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 12 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 12 settembre 2024

Andrè si scusa con Helene per il suo comportamento. Vanessa è contenta: per la prima volta sente il bambino scalciare sia in compagnia di Carolin e sia quando si trova insieme a Max. Leander ha paura di aver commesso qualche sbaglio mentre operava Vroni. Valentina deve portare via dalla camera il cadavere di Vroni, ma non ce la fa e fugge. Dopo aver appreso della morte di Vroni, Alexandra è disperata e vaga nei boschi; poi torna in ospedale e piange sulla salma della figlia…. Seguici su Instagram.