Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 17 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 17 settembre 2024

Erik, che finge sempre di essere Ajay Khan, cerca in tutti i modi di sedurre Ulrike e pare anche riuscirci, ma poi rischia di essere smascherato da Gerry. Vanessa l’ha tradita con Max e ora Carolin si rende conto che tra loro la storia non può proseguire, quindi la lascia. Alexandra è sempre più convinta che a causare la morte di Vroni sia stato uno sbaglio di Leander e intende fargli causa, per quanto Eleni cerchi in ogni modo di indurla a cambiare idea… Seguici su Instagram.