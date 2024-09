Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 25 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 25 settembre 2024

Valentina vede Noah e Greta intenti a baciarsi e se ne va via molto triste. Greta spiega a un delusissimo Noah che il ritorno di fiamma finisce lì . Alexandra se la prende ancora con Leander in merito alla morte di Vroni, mentre Eleni cerca di difendere il fidanzato. Carolin è furiosa per via del tradimento di Vanessa, ma Vanessa le dice che la attenderà perché la ama ancora. Shirin aiuta Valentina a rifare una stanza e le due parlano anche del bacio tra Noah e Greta.

Christoph promette a Eleni che cercherà di mediare con Alexandra. Erik e Gerry organizzano una proposta nuziale per Shirin, ma poi Gerry si ammala. Hildegard scopre che il curriculum di Greta non è veritiero. Alexandra accetta la proposta di risarcimento da parte dell'ospedale, ma evita di aggiungere che sta preparando una battaglia legale. Noah rivela a Max i suoi sentimenti per Greta. Gerry propone a Shirin di sposarlo utilizzando dei cartelli; lei accetta…