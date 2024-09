Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 27 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 27 settembre 2024

A Leander arriva una denuncia per omicidio colposo: il ragazzo dovrebbe firmare una dichiarazione giurata nella quale afferma di avere avvertito Vroni dei rischi post-operatori, ma, non ricordando nulla, preferisce non firmare e dimettersi. Gerry e Shirin si sposeranno alle scuderie nel giro di tre giorni.

Robert decide di non riferire a Werner che il curriculum di Greta è stato "arricchato" da Andrè e così la cuoca può restare al Fürstenhof. Werner tuttavia sente André dire a Greta che lui non dovrà scoprire mai una certa cosa; a quel punto Werner chiede spiegazioni al fratello, che gli dice la verità. Werner ci rimane molto male e dice ad Andrè che, più andrà lontano, meglio sarà!