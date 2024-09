Tempesta d’amore, anticipazioni dal 16 al 20 settembre 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 16 a venerdì 20 settembre 2024

Sorpresi da un temporale, Vanessa e Max si rifugiano della baita del fitness trainer. A causa di un’improvvisa vicinanza, i due finiscono per fare l’amore…

Alexandra ottiene il trasferimento di Vroni in un altro ospedale per farla sottoporre ad una perizia autoptica. Non appena riceve i risultati, la donna accusa Leander di essere responsabile della morte della figlia!

Con l’aiuto di Yvonne, Erik si immerge nello studio del personaggio di Ajay Khan nella speranza di riuscire a imitarne look, movenze e voce per ingannare Ulrike! Ce la farà?

Max mente a Carolin riguardo alla notte passata con Vanessa. Poco dopo, però quest’ultima capisce di non voler dire bugie alla fidanzata e le confessa tutto, implorando il suo perdono.

Eleni difende Leander dalle accuse di Alexandra e chiede aiuto a Christoph per calmare la madre. L’albergatore prova effettivamente a mediare tra la figlia e la compagna, ma poi Markus si mette di mezzo…

Erik arriva al Fürstenhof nei panni di Ajay Khan, convincendo tutti con grazie ad un’interpretazione eccezionale. Una richiesta inaspettata di Gerry, però, lo mette in difficoltà…

Carolin è devastata dalla confessione di Vanessa e decide di chiudere la loro relazione.

Eleni non riesce a dissuadere Alexandra dal fare la guerra a Leander. Disperata, la ragazza si reca alla roccia magica simbolo del suo amore per Saalfeld. E il caso vuole che anche quest’ultimo abbia la stessa idea…

Valentina viene rimproverata da Michael perché trascorre troppo tempo coi pazienti. A quel punto la ragazza capisce che il lavoro di infermiera non fa per lei…

Gerry inizia a sospettare che “Ajay Khan” sia in realtà il suo amico Erik. Quest’ultimo prova a dissipare i dubbi del ragazzo, ma senza successo…

Eleni e Leander si giurano amore eterno e promettono di non permettere a niente e nessuno di separarli. Poco dopo, però, si trovano di fronte a Markus, che muove gravissime accuse alla figlia…

Noah viene sopraffatto dal dolore per la perdita di Vroni e Valentina decide di stargli vicina.

Gerry scopre che un riccio sta terrorizzando i cavalli nelle scuderie del Fürstenhof e decide di provare a catturare il piccolo animale…

André manipola il curriculum di una giovane cuoca – Greta Bergmann – in modo che quest’ultima appaia come una sua sostituta perfetta per il ristorante del Fürstenhof. In questo modo lo chef spera di poter finalmente partire per il Sudafrica. Il suo inganno, però, viene presto scoperto…

Il piano di Erik procede a gonfie vele, tanto che Ulrike si dice pronta a lasciare il marito per lui! Poco dopo, però, qualcosa di inaspettato rovina tutto…