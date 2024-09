Tempesta d’amore, anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2024

Le false accuse contro Leander mettono a dura prova la relazione del medico con Eleni. Vedendo la sua amata soffrire a causa delle pressioni della sua famiglia, Saalfeld prende una decisione drastica…

Dal momento che Robert non può occuparsi del catering per il matrimonio di Gerry e Shirin, Greta si offre volontaria. Noah vorrebbe aiutarla in cucina, ma la Bergmann dice chiaramente al suo ex di voler mantenere le distanze…

André non riesce a credere che Werner non voglia perdonarlo per aver manipolato il curriculum di Greta. Temendo di non rivedere mai più il fratello dopo il suo trasferimento in Sudafrica, lo chef prova a riconciliarsi con lui con un regalo molto speciale…

Carolin rientra al Fürstenhof, ma continua a mantenere le distanze da Vanessa. A quel punto Max decide di intervenire e riesce a convincere la “rivale” a perdonare la Sonnbichler!

Nella speranza di potersi riavvicinare a Greta, Noah chiede a Valentina di scambiare il suo turno di lavoro con lui, permettendogli di passare del tempo in cucina con la sua amata.

Eleni non riesce a credere che Leander voglia lasciarla e prova in tutti i modi a farlo tornare sui suoi passi, appellandosi al loro amore.

Shirin vorrebbe sposarsi con l’abito da sposa appartenuto a sua madre. Peccato solo che quest’ultima lo abbia dimenticato in Turchia!

André è ormai rassegnato a partire per il Sudafrica senza essersi riconciliato con Werner. All’ultimo momento, però, quest’ultimo ritrova la ragione e fa un passo verso il fratello…

Valentina capisce che Noah è sinceramente innamorato di Greta e così, seppur a malincuore, decide di cedergli il proprio turno di lavoro per permettergli di passare del tempo con la cuoca.

Carolin e Vanessa sono finalmente tornate insieme e la Lamprecht ringrazia di cuore Max per il suo aiuto. Tutto sarà dunque risolto?

Dopo tre giorni di intensi preparativi, Gerry e Shirin possono finalmente celebrare le loro nozze, circondati dall’amore di amici e parenti!

Sconvolta dalla rottura con Leander, Eleni prova a concentrarsi sul lavoro e chiede di poter rientrare nell’azienda di famiglia. A quel punto anche Alexandra decide di tornare nella Schwarzbach AG. Una notizia che Christoph non prende bene…

Greta prova a nascondere la sua emozione per la vicinanza di Noah. Ben presto, però, la passione li travolge..

Ormai tutto è pronto per il trasferimento di André! Ormai in partenza, però, lo chef viene sopraffatto dai dubbi…

Dopo la decisione di Alexandra di tornare nella Schwarzbach AG, Markus le propone di rimandare il divorzio, in modo da apparire come un fronte unito in azienda.

Noah e Greta danzano insieme, avvicinandosi ancora di più. Subito dopo, però, la donna respinge nuovamente il suo amato per timore di conseguenze sul lavoro. Dopotutto Noah è figlio dei proprietari del Fürstenhof!

Shirin e Gerry sono al settimo cielo dopo le loro nozze e si congedano da tutti i loro cari accorsi da lontano. A sorpresa Lale – la cugina di Shirin – decide di fermarsi qualche giorno in più al Fürstenhof…

Leander è sempre più angosciato da dubbi e sensi di colpa, finendo per prendere una decisione sofferta…

Alexandra accetta la proposta di Markus di bloccare il procedimento per il divorzio. E, inutile dirlo, Christoph non la prende bene…

André confessa a Robert di non voler più partire e dà la colpa a Greta! In realtà lo chef ha solo paura della distanza da casa… Seguici su Instagram.