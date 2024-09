Tempesta d’amore, anticipazioni dal 7 all’11 ottobre 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre 2024

Mentre Werner continua a sperare che il fratello cambi idea e resti al Fürstenhof, André capisce di dover seguire i propri sogni e si prepara a partire.

A pezzi dopo il suo ultimo incontro con Leander, Eleni viene consolata da Christoph. Nel frattempo Alexandra e Markus decidono di allontanare la figlia da Bichlheim per evitare che la ragazza possa riavvicinarsi al suo ex…

Shirin perde la fede nuziale e non riesce a trovarla da nessuna parte, nonostante i suoi sforzi. Come la prenderà Gerry?

Dopo una toccante festa d’addio, André lascia definitivamente il Fürstenhof per trasferirsi in Sudafrica dal figlio Simon! La sua compagna Helene decide invece di fermarsi a Bichlheim, almeno fino a quando non sarà nato il suo nipotino…

Mentre Eleni parte per un viaggio di lavoro a Francoforte insieme a Christoph, Markus e Alexandra si avvicinano pericolosamente…

Valentina prova a distrarsi dalle sue pene d’amore organizzando la festa di primavera. Quando però Noah le chiede un consiglio personale, finisce per riavvicinarsi a quest’ultimo e ricominciare a sperare di avere una chance…

Werner è a pezzi per la partenza di André ed i Sonnbichler provano in ogni modo a consolarlo.

Sopraffatta dal dolore per la perdita di Vroni, Alexandra viene consolata da Markus ed i due finiscono per fare l’amore!

Gerry e Shirin si mettono alla disperata ricerca delle loro fedi nuziali.

Temendo che una relazione con Noah possa danneggiare la sua carriera, Greta prova a spingere il ragazzo verso altre donne… inclusa Valentina! Schwarzbach, però, dichiara di vedere nella Saalfeld solo una ragazzina, non accorgendosi che quest’ultima sta ascoltando…

Alexandra è sconvolta per aver tradito Christoph e chiarisce immediatamente a Markus che quanto accaduto tra loro è stato un errore irripetibile. Vedendo la moglie sconvolta, Schwarzbach decide di lasciarla in pace.

Gerry e Shirin pianificano la loro luna di miele, trovandosi a dover scendere a compromessi.

Erik è costretto a prepararsi per le partite a scacchi con Werner, ma non ne ha alcuna voglia. E così Yvonne prova a motivarlo a modo suo…

Ferita dalle parole di Noah, Valentina affronta quest’ultimo prima di partire per un’escursione a cavallo. Mortificato, il giovane Schwarzbach vorrebbe scusarsi e cerca la ragazza nelle scuderie, salvo scoprire che il cavallo dell’amica è tornato senza la propria cavallerizza…

Christoph ed Eleni tornano dal loro viaggio d’affari, ignari di quanto sia accaduto tra Markus e Alexandra.

Noah si lancia alla ricerca di Valentina, dimenticando così un appuntamento con Greta. Poco dopo, però, i due piccioncini recuperano… e scatta il bacio!

Alexandra è ancora sconvolta dal proprio tradimento e Markus le promette di non dire nulla a Christoph. Quest’ultimo, però, capisce velocemente che nella sua amata c’è qualcosa che non va…

Innamorati e felici, Shirin e Gerry lasciano il Fürstenhof per partire per la loro meritatissima luna di miele…

Dopo il bacio con Noah, Greta prende nuovamente le distanze, ma non può evitare che Schwarzbach torni a sperare.

Eleni rivela alla madre di essersi avvicinata notevolmente a Christoph durante il loro viaggio d’affari a Francoforte. A quel punto Alexandra si convince a non rivelare nulla sul proprio tradimento.

Greta ha un enorme problema: alcuni ospiti dell’hotel hanno un’intossicazione alimentare e la colpa potrebbe essere di un piatto da lei preparato!

Markus tenta di riconquistare Alexandra, che però lo respinge in malo modo. Ne nasce un’accesa discussione che porta Eleni ad invitare il padre a rispettare la relazione della madre con Christoph. A quel punto Markus rivela alla figlia quanto accaduto tra lui e Alexandra!

Vedendo Greta a pezzi, Yvonne si riavvicina a lei e prova a consolarla. Felice per la situazione, Erik propone che Greta si trasferisca nella stanza di Gerry. Yvonne, però, non ne vuole sapere… Seguici su Instagram.