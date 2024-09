Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 1 ottobre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 1° ottobre 2024

Eleni fa capire a Leander che vorrebbe nonostante tutto rimanere al suo fianco, ma il ragazzo ripete che, con la situazione che si è creata, non è più il caso. Quando poi Alexandra arriva alla roccia, Eleni le chiede se è soddisfatta adesso che Leander l’ha lasciata. Andrè è molto deluso per il mancato perdono di Werner. Carolin dice a Max che ha fatto pace con Vanessa e lo ringrazia. Quando Markus e Alexandra rientrano dal giro in carrozza, Christoph non è per niente contento e trova il modo di comunicarlo ad Alexandra…. Seguici su Instagram.