Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 10 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 10 settembre 2024

Noah ha un litigio con Eleni. Erik si reca a fare birdwatching insieme a Ulrike, ma finisce per slogarsi la mandibola cadendo da un albero. Alfons desidera andare a pesca con Leander, ma viene richiamato in albergo per un turno di lavoro. In seguito, l'uomo scopre che Werner ha ideato questo trucchetto per andare lui a pesca con il nipote al posto suo. Andrè non trova ancora il coraggio per parlare a Helene del suo progetto in Sudafrica. Markus viene destituito da capo dell'azienda e ora chiede ad Alexandra di candidarsi per quel ruolo, mentre Christoph pensa che si tratti di una manovra per tenerla legata a lui…