Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 11 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 11 settembre 2024

Vanessa è in procinto di inghiottire una pillola che non non è per lei; Valentina se ne accorge in extremis e la blocca. Helene ha una discussione con Andrè per via di un equivoco. Michael incita Andrè a essere più sincero con Helene. Yvonne non ce l’ha fatta a fotografare il bacio tra Erik e Ulrike. Erik, senza alcun successo, cerca ancora di sedurre la donna. Noah corteggia Valentina e la invita a teatro. Lei accetta senza grande entusiasmo e gli racconta dello scambio di pillole. Vroni sta di nuovo male e dovrà essere operata d’urgenza, ma Michael si trova a Monaco, quindi dovrà essere Leander a tentare di salvarla… Seguici su Instagram.