Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 13 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 13 settembre 2024

Andrè chiede a Helene di di poter avere un rapporto a distanza: lui andrà a stare in Sudafrica e poi insieme decideranno il loro futuro; Helene decide di accettare la proposta. A Valentina arriva un richiamo dalla direzione sanitaria per non aver portato via la salma di Vroni dalla camera. Alexandra intende far eseguire l'autopsia della figlia Vroni in un altro ospedale. Max e Vanessa vengono sorpresi da un temporale e decidono di rifugiarsi nell'officina del ragazzo, finendo per fare l'amore. Carolin aspetta Vanessa per una cena romantica…