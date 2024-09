Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 16 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 16 settembre 2024

Alexandra intende far eseguire l’autopsia su Vroni in un altro ospedale, ma non avvisa né Markus, né Eleni e neanche Noah. Per Eleni, Leander non è colpevole della morte di sua sorella e decide dunque di restargli accanto. Yvonne riesce a convincere Erik a impersonare Ajay Khan. Vanessa rivela a Carolin di aver passatp la notte con Max. Werner e Alfons fanno pace, per il bene del nipote Leander. Alexandra, una volta ottenuto l’esito dell’autopsia, se la prende con Leander e lo accusa di aver commesso uno sbaglio… Seguici su Instagram.