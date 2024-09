Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 26 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 26 settembre 2024

Prima di potersi sposare, Gerry e Shirin devono ottenere il consenso del padre di lei, rispettando così la tradizione turca. Erik si impegna dunque a “sostituire” il padre defunto di Gerry per chiedere la mano di Shirin al padre di lei, il quale in un primo momento rifiuta. Dopo che Shirin parla ai suoi genitori del suo amore per Gerry, Erik può fare la richiesta ufficiale e il padre accetta, ma ci sarà un grosso malinteso sulla data del matrimonio…

Alexandra, grazie anche all'aiuto di un'infermiera, decide di denunciare Leander per omicidio colposo, causando la sua sospensione. Robert scopre che il curriculum di Greta è stato falsificato da Andrè. Valentina rivela al nonno di amare Noah e di averlo visto baciare Greta. Werner la consola rivelando che Greta non è interessata a Noah…