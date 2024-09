Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 30 settembre 2024

Anticipazioni e trama episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 30 settembre 2024

I falsi sospetti sul conto di Leander logorano sempre più il rapporto del giovane medico con Eleni. Andrè pensa a un modo per farsi perdonare da Werner. Robert deve purtroppo dire a Gerry e Shirin che non può prendere in carico il catering per il loro matrimonio, ma Greta riesce a salvare la situazione. Carolin torna al Furstenhof, ma non riesce ancora di perdonare Vanessa. Leander capisce quanto Eleni stia soffrendo per la situazione e prende una decisione importante…